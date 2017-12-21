Инвестиции немецкого бизнеса в экономику РФ в 2018 г могут вырасти - внешнеторговая палата

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Инвестиции немецкого бизнеса в экономику РФ в 2018 году могут превзойти уровень 2017 года, считают в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП) на основании опроса по деловому климату в 2017 году.

Отмечается, что немецкий бизнес более оптимистично оценивает 2017 год. Участники опроса указали, что готовы вложить в российскую экономику в общей сложности 471 миллион евро.

"Это самый высокий показатель с начала экономического кризиса в 2014 году. Возможно, инвестиции немецкого бизнеса в следующем году даже превзойдут уровень 2017 года", - заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. По данным Бундесбанка, в первых трех кварталах текущего года немецкие компании вложили в российскую экономику 2,2 миллиарда евро.

Как отмечают в ВТП, российская экономика покинула зону рецессии – в третьем квартале рост российского ВВП составил 1,8%. При этом 71% участников опроса оценили экономическую ситуацию как стабильную, а 60% компаний смогли увеличить свой оборот в текущем году.

За последние три года компании заметили улучшение рамочных условий благодаря особым экономическим зонам и индустриальным паркам, а также отметили возросшую поддержку со стороны местных органов власти и улучшения в таких областях, как таможенное оформление. Одновременно они негативно отметили рост конкуренции и бюрократических барьеров.

По мнению участников опроса, главные факторы, сдерживающие рост экономики в России – это неуверенность по поводу дальнейшего развития рынка, протекционистские тенденции и двусторонние экономические санкции. В 2018 году участники опроса ожидают умеренный экономический рост в пределах 3%.