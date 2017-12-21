Кабмин РФ может получить право применять изобретение в целях обороны без согласия автора

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2019 года разработать и внести в Госдуму законопроекты, разрешающие использовать изобретение без согласия правообладателя в интересах обороны и безопасности, следует из опубликованного на сайте Кремля национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.

"Правительству РФ обеспечить до 1 января 2019 года внесение в установленном порядке в Государственную думу… проектов федеральных законов, предусматривающих в том числе... возможность правительства РФ в интересах обороны и безопасности, в том числе для защиты жизни и здоровья граждан, разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации", — говорится в документе.

В четверг Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. В качестве ее основных принципов определены обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. Указ также предписывает проводить политику по сокращению числа госкомпаний.