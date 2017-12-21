Пищевая продукция, содержащая ГМО, с конца 2018 г получит специальную маркировку - ЕЭК

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Упаковка пищевой продукции, содержащей генно-модифицированные организмы (ГМО), с конца 2018 года будет специальным образом маркироваться, сообщается в материалах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 декабря принял решение об обязательном нанесении на упаковках пищевых продуктов знака маркировки продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов ... На адаптацию бизнеса к новым требованиям отведено двенадцать месяцев. Знак "ГМО" появится на пищевых продуктах, содержащих ГМО, только в конце 2018 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что знак будет наноситься, если содержание ГМО в продукте превысит 0,9%. Надпись "ГМО" должна наноситься рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза "ЕАС". При этом знак "ГМО" должен соответствовать по форме и размеру знаку "ЕАС".

Действующая редакция техрегламента о маркировке продукции уже обязывает производителей информировать покупателей о содержании ГМО. Однако ранее эти сведения могли печататься очень мелким шрифтом. Теперь вводятся более жесткие требования к параметрам маркировки продуктов с ГМО. Кроме того, техрегламент в новой редакции требует, чтобы знак "ГМО" был нанесен способом, обеспечивающим его легкую читаемость и видимость в течение всего срока годности продукции.