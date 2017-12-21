ОЗК выбрана агентом для интервенций на рынке сельхозпереработки

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ выбрал Объединенную зерновую компанию (ОЗК) агентом на проведение интервенций на рынке сельхозпереработки, следует из материалов на портале госзакупок.

ОЗК стала единственной компанией, подавшей заявку на соответствующий тендер Минсельхоза. Стоимость контракта составляет более 1 миллиарда, он вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2018 года.

Согласно документам, в обязанности агента входит приобретение сельхозпродукции у производителей и организаций, осуществляющих переработку сельхозпродукции, произведенной на территории России, а также реализация этой продукции из интервенционного фонда. Кроме того, агент осуществляет организацию хранения, страхования и сохранности запасов интервенционного фонда.

До 2017 года законодательство позволяло проводить в России закупочные и товарные интервенции в отношении продукции, произведенной сельскохозяйственными производителями, но не переработчиками. Поэтому в РФ могли проводиться зерновые интервенции (правда, в 2017–2018 сельскохозяйственном году они пока не начинались), но не интервенционные закупки на рынке молока и молочной продукции.

Между тем Минсельхоз РФ на протяжении нескольких лет рассматривал возможность проведения молочных интервенций, одним из препятствий для их запуска стало как раз отсутствие законодательной базы. В текущем году необходимые поправки в законодательство были приняты.

Государственным агентом при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна сейчас является Объединенная зерновая компания. Глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко ранее говорил, что действие соответствующего трехлетнего контракта с компанией заканчивается в 2017 году.