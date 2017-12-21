Путин поручил МВД, СК и ФСБ обеспечить организацию пресечения картелей

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД, СК и ФСБ обеспечить организацию раскрытия и пресечения ограничивающих конкуренцию картелей, запрещенных законом, следует из опубликованного на сайте Кремля национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.

"МВД, СК и ФСБ обеспечить организацию в пределах своих полномочий во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия ограничивающих конкуренцию соглашений (картелей), запрещенных в соответствии с антимонопольным законодательством", — говорится в документе.

В четверг Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. В качестве ее основных принципов определены обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. Указ также предписывает проводить политику по сокращению числа госкомпаний.