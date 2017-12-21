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ГТЛК заключила договоры на поставку 31 вертолета и пяти самолетов L 410


МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) заключила контракты на поставку 31 вертолета почти на 10 миллиарда рублей и пяти самолетов L 410 на 2 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Так, согласно документам АО "Вертолеты России" поставит ГТЛК 12 вертолетов "Ансат", стоимость контракта - 2,66 миллиарда рублей, а также 13 вертолетов МИ-8АМТ и шесть Ми-8МТВ-1, стоимость договора – 7,4 миллиарда рублей.

Пять 19-местных самолетов L 410 UVP–E20 ГТЛК поставит "Уральский завод гражданской авиации", стоимость одного лайнера составляет 400 миллионов рублей.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.

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