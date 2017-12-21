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Доли закупок малого бизнеса и НКО в РФ должны вырасти к 2020 г - план развития конкуренции


МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Доли закупок, участниками которых являются малый бизнес и социальные НКО, должны вырасти в РФ к 2020 году не менее чем в два раза, следует из опубликованного на сайте Кремля национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.

"Мероприятия настоящего национального плана направлены на ... увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства, малый бизнес и социально ориентированные НКО, в сфере государственного и муниципального заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отдельные виды юрлиц увеличат объем закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18% к 2020 году.

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