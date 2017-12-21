Путин ждет от кабмина предложений по снижению административных барьеров для конкуренции

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2019 года представить предложения по снижению уровня административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции, следует из опубликованного на сайте Кремля национального плана развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.

"Правительству РФ... до 1 февраля 2019 года представить предложения по снижению уровня административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции", — говорится в документе.

В четверг Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. В качестве ее основных принципов определены обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории РФ, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. Указ также предписывает проводить политику по сокращению числа госкомпаний.