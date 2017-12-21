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В Крыму запущен процесс захода иностранных инвесторов – Аксенов


СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек /ПРАЙМ/. В Крыму запущен процесс захода иностранных инвесторов, которые уже привозят на полуостров реальные проекты, заявил глава региона Сергей Аксенов.

В программе "Серьезный разговор" в прямом эфире телеканала "Первый Крымский" он подчеркнул, что одной из последних встреч была с представителями китайского бизнеса.

"Сам процесс того, что иностранцы начинают активно интересоваться Крымом, вкладывать деньги в Республику Крым, уже запущен", - сказал Аксенов.

По его словам, уже сформировались устойчивые группы политиков и бизнесменов, которые приезжают в Крым регулярно, в том числе на Ялтинский международный экономический форум.

"Есть уже те, кто привозит реальные проекты, кто уже открыл предприятия, юридические лица зарегистрированы на территории Республики Крым. Поэтому люди, приезжающие сюда, понимают, что необходимо и в Европе формировать устойчивое мнение, что в Крыму все было по закону, так как оно есть", - сказал Аксенов.

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