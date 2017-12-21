В Греции подписано соглашение о продаже порта Салоники за 232 млн евро

АФИНЫ, 21 дек /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Греческий Фонд приватизации имущества HRADF сообщил о подписании соглашения о продаже 67% акций порта Салоники за 231,926 миллиона евро компании South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited, созданной победившим в тендере на покупку порта консорциумом Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments Ltd и Terminal Link SAS.

Подписание соглашения планировалось на 15 декабря, но было отложено из-за ситуации с российским Промсвязьбанком PSBR, который выдал гарантийное письмо сделки. 15 декабря Банк России принял решение о санации Промсвязьбанка.

Соглашение о продаже-покупке акций было подписано после одобрения счетной палаты, одобрения со стороны греческой комиссии по конкуренции еще нет. Соглашение будет ратифицировано парламентом и ожидается, что сделка будет завершена в 1 квартале 2018 года, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении фонда.

"Таким образом достигнута, с абсолютным успехом, еще одна важная веха в проекте Фонда по управлению активами, означающая новую эру для порта Салоники, перспективы экономического роста в Северной Греции и стране в целом", - говорится в пресс-релизе.

"Общая стоимость соглашения составляет 1,1 миллиарда евро и включает, помимо выплаты 231,926 миллиона евро, обязательные инвестиции в размере 180 миллионов евро в следующие семь лет и ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения общей стоимостью более 170 миллионов евро. В общую сумму также включены ожидаемые дивиденды, которые будут получены HRADF на оставшиеся 7,22% акций, и инвестиции помимо обязательных, до конца периода концессии в 2051 году", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор HRADF Арис Ксенофос заявил, что соглашение по порту Салоники вместе с успешным соглашением по порту Пирей "еще больше усиливает роль Греции как европейских ворот международных торговых и круизных компаний".

Международный тендер был объявлен в апреле 2014 года. Среди прошедших во второй этап конкурса компаний были и Российские железные дороги, однако РЖД решили не подавать обязывающие предложения. В итоге тендер на концессию порта до 2051 года выиграл консорциум трех компаний, в который входят Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS (дочернее предприятие компании SGM). Компания Belterra принадлежит российскому бизнесмену Ивану Саввиди, в консорциуме у нее меньшая доля.