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Путин подписал указ о направлениях государственной политики по развитию конкуренции


МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции, сообщает пресс-служба президента.

"Президент России В.В. Путин подписал указ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведев президент сообщил, что подпишет этот подготовленный кабмином указ.

"Как вы справедливо сказали, это фундаментальный документ, и именно поэтому нужно, чтобы он вышел в формате указа президента, при том, что он, конечно, в основном посвящен экономической проблематике", - сказал Медведев.

Он назвал документ фундаментальным. "Фундаментальный потому, что развитие конкуренции все равно остается важнейшим элементом нашей государственной экономической политики, позволяющим смотреть в будущее и развивать гармонично все секторы российской экономики", - добавил премьер.

"Что касается самого указа, конечно, я его сейчас подпишу. Хочу вас поблагодарить за то, что такая работа большая проделана и завершена. Теперь нужно будет внимательно посмотреть за так называемой правоприменительной практикой, как это будет работать в жизни, на деле", - сказал Путин.

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