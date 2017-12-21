Суд Лондона арестовал активы Коломойского на $2,5 млрд‍

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Высокий суд Лондона приказал арестовать по всему миру активы бывших владельцев украинского "Приватбанка", бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и еще шести предположительно принадлежащих им бизнес-структур.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка, это решение было принято судом на основе представленных на заседаниях доказательств, из которых следует, что бизнесмены Коломойский и Боголюбов незаконно вывели из кредитной организации почти $2 млрд.

"При помощи этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более 2,5 миллиарда долларов США с учетом процентов", — пояснили в банке.

Комментируя это решение Высокого суда Лондона Коломойский заявил, что арест активов носит временный характер и накладывается, пока идет рассмотрение его дела.