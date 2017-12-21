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Клименко: Сбой онлайн-касс не является системным


МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что произошедший в среду технический сбой онлайн-касс не является системным.

В России в среду произошел массовый технический сбой в работе онлайн-касс. По информации Федеральной налоговой службы, проблемы затронули контрольно-кассовую технику (ККТ) четырех производителей - АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель". ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но позднее они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки. На практике многие предпочли приостановить торговлю.

"Это настолько сложная вещь (IT-система онлайн-касс – ред.), что она не должна была "полететь", она работала… Да, сбой… Но мне кажется, что все-таки из этого делать системную историю... на текущий момент говорить о том, что все плохо – бессмысленно", - сказал Клименко в интервью телеканалу "Россия 24".

Советник президента отметил, что не бывает IT-систем без ошибок. "На самом деле любая система, конечно, характеризуется не ошибками (они бывают у всех), а скоростью исправления ошибок. Главное, чтобы при их исправлении все это происходило быстро и с минимальными потерями. На мой взгляд, то, что я видел, – было очень профессионально", - заявил Клименко.

По его словам, данная ситуация показала, что россияне привыкли к удобству цифровых технологий. "Хорошая новость: мы наконец-то оценили эффект от удобства (цифровых технологий – ред.), насколько все быстрее. Мы увидели, насколько мы все уже живем в цифровом мире. Да, мы уже полностью зависимы, мы уже живем на колясочке, у нас уже атрофировались ножки, скоро атрофируются ручки", - полагает Клименко.

Он также высоко оценил быстроту реагирования ФНС на сложившуюся ситуацию. "Меня удивила реакция Федеральной налоговой службы – я первый раз увидел, чтобы налоговая служба крайне оперативно – через два часа после начала сбоев – выпустила распоряжение о том, что можно работать без касс", - добавил советник президента.

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