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Промплощадкой GM в Петербурге интересуется несколько компаний – губернатор


С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек /ПРАЙМ/. Производственной площадкой, принадлежащей американскому автомобильному концерну General Motors в Санкт-Петербурге, интересуется несколько компаний, в том числе BMW, а также компания из Белоруссии и "Узавтосаноат" из Узбекистана, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

GM ввел в эксплуатацию завод в Санкт-Петербурге в ноябре 2008 года. Предприятие производило модели Chevrolet Cruze, TrailBlazer, Opel Astra и несколько моделей Cadillac. 18 марта 2015 года концерн GM заявил о выводе с российского рынка бренда Opel и о том, что к середине 2015 года законсервирует завод в Петербурге. На заводе работало около 1 тысячи сотрудников. С 1 июля 2015 года GM остановил и законсервировал производство в Петербурге.

"Узбекистан, действительно, проявляет большой интерес к площадке General Motors. Но по этому объекту есть и целый ряд других предложений. Интерес проявляют, в том числе, BMW и еще белорусская фирма. Сейчас рано говорить, кто конкретно будет там работать. Решающее слово за самим владельцем, General Motors", - сказал губернатор.

Он выразил надежду, что определенность в этом вопросе появится в ближайшее время.

"Надеюсь, что в самое ближайшее время наши партнеры определятся. Город сейчас в роли наблюдателя. В свое время, когда площадка создавалась, все свои обязательства Петербург выполнил. Теперь мы просто ждем, кто туда придет. Будем им помогать, если возникнет такая необходимость. Но мы готовы рассматривать и вопрос предоставления другого земельного участка. Если, как я уже сказал, интересы инвестора совпадают со стратегическими интересами города. Мы сегодня не соглашаемся на предложения, которые лет 10-20 лет "оторвали" бы, как говорится, "с руками и ногами", - отметил Полтавченко.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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