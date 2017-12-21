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Полтавченко: Петербург готов к сотрудничеству с новыми инвесторами из США


Экономика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек /ПРАЙМ/. Власти Санкт-Петербурга готовы принять новых инвесторов из США, если они выразят желание сотрудничать, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России.

"У Петербурга сохраняется высокий уровень торговли с США. По итогам 9 месяцев оборот чуть меньше, чем в прошлом году. Но в целом торговля интенсивно стала развиваться после того, как они ввели санкции против нас. По итогам 2016-го среди всех торговых партнеров города американцы были у нас на втором месте по экспорту и на четвертом по импорту. Такие предприятия как Wrigley и Procter & Gamble остаются в Петербурге и развивают свои производства. Если придут новые американские компании, с удовольствием их примем. Захочет вернуться General Motors - примем и их", - сказал губернатор.

По его словам, инвесторы из разных стран, в том числе из европейских, продолжают проявлять интерес к Петербургу.

"Европа никуда и не уходила, целый ряд предприятий по-прежнему у нас работает и развивается. Например, в этом году мы открывали линию на фабрике "Северное сияние" компании Unilever и целый ряд других. Большой интерес сегодня проявляют представители Востока. В частности, мы очень плотно начали работать с Китайским торгово-промышленным банком, который является крупнейшим банком в мире. Южная Корея тоже активно интересуется возможностью инвестирования в наш город", - сказал Полтавченко.

Он также отметил, что интерес бизнеса к Петербургу вырос настолько, что власти могут позволить себе выбирать наиболее надежных партнеров. "Честно вам скажу, каких-то проблем с иностранными инвестициями мы не видим. Прямые иностранные инвестиции, по данным Центробанка, у Петербурга за первые полгода 2017-го составили 3,3 миллиарда долларов. Это на 9,1% больше, чем в первом полугодии 2016-го. Я думаю, эта тенденция продолжится. Более того, сегодня настолько высок интерес бизнеса к Петербургу, что мы можем позволить себе выбирать наиболее надежных партнеров. И в первую очередь, обращать внимание на те проекты, которые соответствуют стратегическим интересам города", - отметил губернатор.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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