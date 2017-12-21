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Полтавченко: Открытое метро может в будущем появиться в Петербурге


С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек /ПРАЙМ/. Проект "Открытое метро" могут реализовать в Санкт-Петербурге, но только в долгосрочной перспективе, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

Он назвал такой проект заманчивым для Петербурга. Протяженность такой железной дороги может составить порядка 53 километров.

"В столице 54 километра кольцо, а у нас полукольцо – порядка 53 километров. Москве строительство МЦК обошлось примерно в 140 миллиардов рублей в ценах 2011 года, из которых половину средств выделил федеральный бюджет через финансирование РЖД. При этом у них изначально железнодорожное кольцо почти везде было двухпутным, у нас, к сожалению, в основном "однопутка". Вторая, и, наверное, самая сложная проблема – загруженность наших внутренних железных дорог грузовыми перевозками… Еще проблема – пересечение железнодорожных путей с улично-дорожной сетью", - рассказал Полтавченко.

"В общем, проект железнодорожного полукольца имеет право на жизнь. Но реализуем он только в долгосрочной перспективе", - добавил губернатор.

При этом он отметил, что в настоящее время в Петербурге прорабатывается вопрос строительства кольцевой линии метро.

"Минувшим летом я поддержал вариант так называемого "Большого кольца" метрополитена протяженностью 40 километров, уже начались кое-какие предпроектные изыскания. Если это будут сопоставимые суммы, мы лучше в метро пойдем. Метро городу необходимо. А вопрос железнодорожного полукольца нам еще предстоит серьезно проработать", - добавил Полтавченко.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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