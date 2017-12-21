Полтавченко: Автозаводы в Петербурге наращивают производство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек /ПРАЙМ/. Автомобильные заводы в Санкт-Петербурге в 2017 году увеличивают производство по сравнению с показателями 2016 года; практически все автопроизводители заявили о своих планах по развитию, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"Наш автокластер не просто восстановился, он вернул себе позиции одного из самых динамичных секторов экономики города. Он за год поднял производство почти на 24% и увеличил свою долю в объеме производства всех автомобилей в России примерно до 25-28%. За 10 месяцев выпущено 285 тысяч автомобилей. Практически у всех автопроизводителей есть планы по развитию, кто-то уже начал обновлять модельный ряд, кто-то планирует это на следующий год", - сказал губернатор.

Он отметил, что Hyundai рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей на территории города. "Компания Hyundai сейчас очень серьезно рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей на территории Санкт-Петербурга. Во всяком случае, меморандум о намерениях минувшей осенью подписала наша делегация во время визита в Сеул. Я надеюсь, что нам удастся договориться, так что перспективы хорошие", - отметил Полтавченко.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работают автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota, которые выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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