Кабмин РФ обсудит проект повышения эффективности госрегулирования в сфере арбитража

МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект Минюста РФ о повышении эффективности государственного правового регулирования в сфере арбитража, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Законопроект направлен на совершенствование порядка предоставления НКО, при которых создаются постоянно действующие арбитражные учреждения (ПДАУ), и иностранным арбитражным учреждениям права на исполнение функций ПДАУ и повышение роли совета по совершенствованию третейского разбирательства в процедуре предоставления такого права.

В частности, законопроектом предлагается установить, что право на исполнение функций ПДАУ российским НКО будет предоставляться актом правительства РФ, а отказ в предоставлении такого права – решением Минюста РФ на основании соответствующих рекомендаций совета. Предлагается также наделить совет полномочиями по обобщению практики применения законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве).

Законопроектом также предусмотрено, что соответствующее право будет предоставляться иностранному арбитражному учреждению, которое включено в перечень иностранных арбитражных учреждений, утверждаемый Минюстом России, на основании рекомендации совета, который будет оценивать иностранное арбитражное учреждение, в том числе на предмет наличия широко признанной международной репутации.

В случае принятия Советом рекомендации об отказе в предоставлении права на исполнение функций ПДАУ иностранному арбитражному учреждению Минюст России будет принимать решение об отказе во включении его в перечень и возвращать представленные документы заявителю. При этом как отказ в предоставлении НКО права на исполнение функций ПДАУ, так и отказ во включении иностранного арбитражного учреждения в перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых ПДАУ в РФ, могут быть обжалованы в суде.

Таким образом, исключается необходимость издания акта правительства России о предоставлении (отказе в предоставлении) иностранному арбитражному учреждению права на исполнение функций ПДАУ, а также об отказе в предоставлении российской некоммерческой организации, при которой создаётся ПДАУ, права на исполнение таких функций.