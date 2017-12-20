Трамп: Крупные компании уже начинают возвращаться в США в связи с налоговой реформой

ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Крупные американские компании начинают возвращаться в США благодаря новой налоговой реформе, заявил президент США Дональд Трамп.

"Компании начинают возвращаться в США", - сказал Трамп в ходе выступления по итогам прохождения налоговой реформы через конгресс США.

Президент отметил, что только что получил письмо от телекоммуникационного гиганта США AT&T, согласно которому компания намерена увеличить свои расходы в Америке на один миллиард долларов и предоставить бонусы по одной тысячи долларов для более двух тысяч своих работников. "И это потому, что мы все хорошо сделали", - резюмировал Трамп.

Обе палаты конгресса США ранее одобрили законопроект по налоговой реформе, теперь документ поступит на подпись президенту.

Президент выразил уверенность в том, что "по всей стране распространяется дух оптимизма". Он также подчеркнул, что уровень безработицы продолжает снижаться.

Ключевым нововведением реформы является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на десятилетний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным.

По различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.

Законопроект был принят при поддержке Республиканской партии, тогда как демократическое меньшинство в обеих палатах конгресса выступает резко против.