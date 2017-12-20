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ЕЭК уравняла условия взимания НДС на товары из ЕАЭС и третьих стран на территории СЭЗ РФ


Мировая экономика

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила отсрочку уплаты НДС на товары, ввозимые из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и товары третьих стран на территории свободных экономических зон (СЭЗ) России, сообщается в материалах ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК одобрила... создание равных условий взимания налога на добавленную стоимость (НДС) на территориях свободных (особых) экономических зон (СЭЗ) в отношении товаров, ввозимых из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и товаров третьих стран. Такое поручение было дано Евразийским межправительственным советом Комиссии и правительствам государств-членов. Изменения предусматривают отсрочку уплаты НДС по товарам Союза, импортированным в СЭЗ РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании коллегии обсуждались вопросы таможенного администрирования, в том числе условия включения в реестр уполномоченных экономических операторов и правила обращения в ЕАЭС складских свидетельств на сельхозпродукцию, вопросы технического регулирования, промышленной политики и макроэкономики. Продлено действие антидемпинговой пошлины на графитированные электроды из Индии.

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