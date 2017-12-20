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Экономика Пуэрто-Рико не пострадает от налоговой реформы США - Белый дом


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 20 дек /ПРАЙМ/. Экономика Пуэрто-Рико не пострадает от налоговой реформы США, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

Конгресс в США принял законопроект по налоговой реформе. Он поступил на подпись президенту.

"Когда американские компании ведут бизнес в Пуэрто-Рико, то Пуэрто-Рико рассматривается как иностранное государство, например, как Ирландия, а не как часть США. И есть компании с головным офисом в США, которые ведут бизнес в Пуэрто-Рико,... и они используют определенные налоговые стратегии для сокращения их налогового бремени. Мы закрываем эти лазейки", - рассказал представитель администрации.

По словам чиновника, это "не нанесет ущерб Пуэрто-Рико".

Президент США Дональд Трамп назвал законопроект историческим и поблагодарил законодателей, которые его поддержали. Он выразил уверенность, что "по всей стране распространяется дух оптимизма". Он также подчеркнул, что уровень безработицы продолжает снижаться.

Ключевым нововведением реформы является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на десятилетний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным.

По различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.

Законопроект был принят при поддержке Республиканской партии, тогда как демократическое меньшинство в обеих палатах конгресса выступает резко против.

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