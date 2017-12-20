Сокращение чартерных программ приведёт к сокращению задержек вылетов - Ростуризм

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Сокращение международных чартерных программ, согласованное с Ростуризмом и с туроператорами, не повлечёт за собой отмен и аннуляций новогодних туров россиян, но сократит количество задержек авиарейсов, сообщил РИА Новости в среду советник по транспорту Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Ранее рабочая группа при Росавиации сократила международные чартерные программы шести авиакомпаний, в том числе Azur Air и Nordwind, из-за недостаточного количества самолетов в их парках. Для предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов авиакомпаниями из-за недостаточного количества воздушных судов и их резерва в Росавиации была сформирована рабочая группа с участием представителей Ростуризма.

Горин напомнил, что данные мероприятия были запланированы ещё 4 декабря 2017 года. Операторы строили все свои полётные программы уже в рамках нового регламента, а допуски к полетам компании получают теперь за две недели до вылета, но у туроператора есть право изменения времени вылета в течение суток в зависимости от ситуации.

"Туроператоры совместно с авиакомпаниями, Росавиацией и Ростуризмом в рамках деятельности по получению разрешений к полетам скорректировали программы на новогодние праздники. Поэтому все обязательства перед туристами в ситуации сокращения полётных программ будут выполнены, отмен и аннуляций туров не будет", - считает собеседник агентства.

"Фактически новогодние программы туроператоры и авиакомпании согласовали. В данной ситуации туристы только выиграют, так как процент задержек рейсов уже сократился по сравнению с периодом сентябрь-октябрь. В рамках нового регламента повышена ответственность авиаперевозчиков, что в конечном счете должно привести к сокращению задержанных рейсов", - заверил он.

Горин уточнил, что туроператоры ANEX Tour и Coral Travel свои новогодние программы уже обновили с учетом новых условий, то же самое сделал и Pegas Touristik.