Амнистия-2018 должна затронуть осужденных за мошенничество и по ряду других статей - Титов

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает важным, чтобы под возможную амнистию в следующем году попали предприниматели, осужденные за мошенничество, а также по статье за организацию преступного сообщества, с соответствующими предложениями он намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Путин пообещал подумать над предложением уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова о масштабной амнистии в следующем году. Омбудсмен озвучил свое предложение в беседе после церемонии вручения государственных наград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности, которая состоялась в Кремле в понедельник.

"Прошлую амнистию мы отследили, к 70-летию Победы. Тогда было амнистировано две тысячи четыреста шестьдесят шесть человек. Но они были амнистированы почти по всем экономическим статьям, но туда не попала главная статья, по которой 80% людей сидят - 159-я, "Мошенничество". Поэтому количество амнистированных тогда было намного меньше, чем могло бы быть", - сказал Титов журналистам в среду.

"Поэтому мы, если говорить об амнистии - мы бы очень хотели, чтобы она состоялась, потому что та амнистия не доработана", - добавил он.

"Еще одна статья, которую нам будет очень сложно амнистировать, но она очень нужна. Статья называется 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" - ред.), потому что она принималась против террористов, организованной преступности, против наркотиков. Эта статья вплоть до пожизненного, это самая жесткая статья", - подчеркнул Титов, претендующий на участие в президентских выборах в 2018 году.

"Мы сейчас напишем обязательно (президенту - ред.)", - ответил Титов на вопрос, намерен ли он изложить свои идеи президенту РФ.