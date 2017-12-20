Первая очередь совместного с КНР производства полимеров в КБР обойдется в $1 млрд

НАЛЬЧИК, 20 дек /ПРАЙМ/. Строительство первой очереди совместного с китайскими госкорпорациями производства полимеров "Этана" в Майском районе Кабардино-Балкарии, которое должно завершиться в 2020 году, обойдется в 1 миллиард долларов, сообщил глава региона Юрий Коков.

В январе 2016 года представители китайских компаний China Petroleum Technology and Development Corporation (CPTDC) и China Kunlun contracting and engineering corporation (СКСЕС) заключили с правительством КБР предварительный контракт на строительство в Майском районе предприятия по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Он предполагает строительство завода в три этапа. Проект поддержала Национальная энергетическая администрация Китая. В начале ноября 2016 года Кабардино-Балкария и CKCEC подписали генеральное соглашение о сотрудничестве при создании данного промышленного комплекса, предусматривающего не только производство полимеров, но и тары для экспорта минеральной воды. Сообщалось, что заявленный объем финансирования проекта на период до 2030 года превышает 12 миллиардов долларов США. В июле текущего года подписано соглашение об устойчивом развитии при создании комплекса "Этана", предусматривающее долгосрочное взаимодействие правительства КБР и ведущих компаний России и Китая.

"Все идет по плану, в соответствии с дорожной картой. С 2018 года начинается строительство первого этапа предприятия, его завершение запланировано на 2020 год, на это потребуется 1 миллиард долларов. А всего таких участков будет пять", - сказал Коков в среду во время прямой линии с жителями региона.

Он также добавил, что, по предварительным подсчетам специалистов, когда проект полностью заработает, то поступления от него во все уровни бюджета составят около 185-187 миллиардов рублей. "Это в четыре-пять раз больше, чем наш сегодняшний бюджет. Поэтому этим проектом надо заниматься и доводить его до конца", - подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.