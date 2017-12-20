Украина присоединится к конвенции Пан-Евро-Мед с февраля 2018 года - Минэкономразвития

КИЕВ, 20 дек /ПРАЙМ/. Украина станет участником Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед) с 1 февраля 2018 года, сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития Украины.

"Украина станет участником Конвенции Пан-Евро-Мед уже с февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соответствующие документы о присоединении Украины к конвенции в среду передали в депозитарий конвенции - Генеральный секретариат Совета ЕС.

"Присоединение Украины к Пан-Евро-Мед будет способствовать росту нашего экспорта не только в ЕС, но и на рынки третьих стран. Украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран... Также процесс присоединения к Конвенции дает возможность бизнесу уже сегодня планировать свою деятельность на перспективу", - цитирует торгового представителя Украины Наталию Микольскую пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, следующим шагом должно стать внесение изменений в протоколы соглашений о свободной торговли, которые Украина подписала со сторонами Пан-Евро-Мед.

Региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения была принята в 2012 году по инициативе Евросоюза. Сейчас Пан-Евро-Мед объединяет страны ЕС, ЕАСТ, Турцию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Черногорию, Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Марокко, Палестину, Сирию, Тунис, Фарерские острова, Молдавию. В процессе присоединения к конвенции находится Грузия.

По данным Минэкономразвития, по итогам 2016 года экспорт Украины в страны-участницы данной конвенции составляет 53%. Из них более 40% поставляется в страны ЕС, 4,2% - в Турцию, 3,1% - в Египет. За шесть месяцев 2017 года доля украинского экспорта в страны Пан-Евро-Мед уже составляет более 50%, из них 40% - в страны ЕС. Ранее в кабмине заявляли, что при оптимистичном сценарии соглашение официально заработает для Украины с 1 января 2018 года.