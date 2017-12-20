Минфин США объяснил внесение Кадырова в санкционный список "нарушением прав человека"

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ВАШИНГТОН, 20 дек /ПРАЙМ/. Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список США с формулировкой "за нарушение прав человека", говорится в официальном сообщении минфина США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Рамзана Кадырова – за… грубые нарушения, признанные все мировым сообществом прав человека,… таких как свобода вероисповедания, свободное выражение мнения, собрания, права на справедливый суд и демократических выборов в России", - сообщает ведомство.

В документе говорится, что Кадыров контролирует администрацию, якобы причастную к исчезновениям и убийствам "без суда и следствия". Также минфин США заподозрил главу Чечни в акциях против политических оппонентов.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Акт получил имя сотрудника крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях. Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского, которому было 37 лет, наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.