Минфин РФ разрабатывает проект обнуления НДС для дальневосточных рейсов

МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Минфин РФ разрабатывает законопроект об установлении нулевой ставки НДС на пассажирское авиасообщение с Дальневосточным федеральным округом (ДФО). Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Краткое изложение целей регулирования: установление ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% на оказание услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или назначения расположен на территории Дальневосточного федерального округа", - сообщается в карточке проекта.

Планируемый срок вступления закона в силу - июль 2018 года.

Ставка НДС в России составляет 18%. Для внутренних авиаперевозок установлена пониженная ставка в 10%. Для некоторых регионов (Крым, Калининградская область) введена льготная нулевая ставка НДС на авиаперевозки.