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"Роснефть" сообщила о сбое кассовой техники на АЗС


МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN сообщила о техническом сбое в работе кассовой техники на своих автозаправочных станциях (АЗС).

"В результате технического сбоя контрольно-кассовой техники производства группы компаний "Штрих-М" произошло нарушение работы касс на части АЗС компании "Роснефть" в дочерних обществах "Башнефть-Розница" (большая часть), "Туланефтепродукт" и "РН-Востокнефтепродукт". В результате были приостановлены продажи нефтепродуктов и сопутствующих товаров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

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Тем не менее, в компании отметили, что к настоящему времени значительная часть АЗС уже восстановила свою работу. "Силами специалистов компании при участии сотрудников "Штрих-М" были незамедлительно инициированы мероприятия по возобновлению работы объектов розничной сети. Значительная часть АЗС к настоящему времени восстановила свою работу", - сказали в пресс-службе.

По данным "Роснефти", завершить восстановительные мероприятия планируется в течение дня.

Ранее о сбое в работе кассовой аппаратуры также сообщила компания "Газпром нефть".

Федеральная налоговая служба России сообщила в среду, что получила информацию о массовом техническом сбое в работе контрольно-кассовой техники четырех производителей. ФНС разъяснила, что в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работоспособности системы они должны будут сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.

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