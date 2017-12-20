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Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму‍


МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию, предложенную Украиной, по ситуации в области прав человека в Крыму.

Как пишет РИА Новости, документ ООН "настоятельно призывает" выполнить 12 рекомендаций организации для того, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

Отмечается, что за резолюцию проголосовали представители 70 стран-членов ООН, против выступили 26, 76 государств воздержались.

Среди стран, которые выступили с поддержкой резолюции, большая часть страны Европы и США, а также Грузия.

Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие.

Большинство стран Ближнего Востока, Египет, Оман, ОАЭ, Бразилия, Сальвадор, Чили  - воздержались.

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