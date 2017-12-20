Зимин: Ситуация с госдолгом в Хакасии выровнена

КРАСНОЯРСК, 20 дек /ПРАЙМ/. Ситуация с госдолгом Хакасии, раскритикованная министром финансов РФ Антоном Силуановым, уже выровнена и вскоре войдет в нормальный режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики со ссылкой на главу региона Виктора Зимина.

В понедельник Силуанов заявил, что ряд регионов нарушает бюджетное законодательство, не выполняет соглашения, которые сами же подписывали. Главными регионами-нарушителями он назвал Мордовию и Хакасию. Он напомнил, что в следующем году в регионах, где уровень долга будет "зашкаливать", Минфин введет казначейское сопровождение, то есть финансовое управление этих регионов по сути перейдёт в федеральный центр. Министр призвал регионы внимательнее относиться к выполнению обязательств и финансировать в первую очередь приоритеты, а не сомнительные стройки.

"Благодаря поддержке президента мы можем говорить, что выровняли ситуацию с государственным долгом республики и вскоре войдем в нормальный режим. При этом не снижая денежных доходов населения", - цитирует Зимина пресс-служба.

Глава Хакасии согласился, что Силуанов "по-своему прав", однако подчеркнул, что увеличение госдолга произошло по объективным причинам: в Хакасии основными налогоплательщиками являются угольные и алюминиевые предприятия, из-за падения в 2012-2013 годах мировых цен на металл и уголь республика оказалась лидером по падению налога на прибыль. Также повлияли авария на Саяно-Шушенской ГЭС и, как следствие, недополучение налогов, необходимость направлять средства на ликвидацию последствий землетрясения, наводнений и пожаров. Зимин подчеркнул, что не все затраты покрывались за счет федерального бюджета.

Зимин отметил, что увеличение заработной платы медицинским работникам, педагогам, другим бюджетникам, отчисления в обязательные фонды в совокупности привели к разрыву между доходами и расходами бюджета в объёме примерно 6 миллиардов рублей в год. Однако, как отметил глава региона, в этих условиях не были остановлены федеральные стройки - музейно-культурный комплекс, перинатальный центр и лечебный корпус республиканской больницы.

По информации Зимина, индекс промышленного производства в Хакасии в 2016 году составил 109,6% к аналогичному периоду 2015 года, что является седьмым показателем по России. В 2017 году по соглашению с Минфином России для получения дотации, а также бюджетных кредитов из федерального бюджета Хакасия взяла на себя обязательство обеспечить рост собственных доходов на 2 миллиарда рублей.