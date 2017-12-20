Кабмин выделил 55 млрд руб на бюджетные кредиты регионам РФ в 2017 г

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 55 миллиардов рублей на предоставление бюджетных кредитов регионам в 2017 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных кредитов в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации увеличены на 55 миллиардов рублей", - говорится в документе.

Подчеркивается, что такое увеличение обусловлено необходимостью обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и рефинансирования долговых обязательств регионов.

Проект документа рассмотрен и одобрен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.