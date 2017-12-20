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Кабмин РФ предоставил субсидии в 1,5 млрд руб 4 всероссийским организациям инвалидов


МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий в размере около 1,5 миллиарда рублей на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в 2018 году, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

"Субсидии в размере 1,4998 миллиарда рублей предоставляются четырем общероссийским общественным организациям инвалидов", - говорится в документе.

В документе уточняется, что субсидии предоставляются Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу слепых, Всероссийскому обществу глухих, а также Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны".

Согласно распоряжению, средства предоставляются на "частичное возмещение затрат, связанных с уставной деятельностью этих общественных организаций по решению социальных проблем инвалидов, укрепление материально-технической базы и реализацию мер по реабилитации и социальной интеграции инвалидов".

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ14 декабря.

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