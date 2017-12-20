Грузия подписала контракт с компанией SGS по таможенному мониторингу на границе с РФ

ТБИЛИСИ, 20 дек /ПРАЙМ/. Грузинская сторона подписала контракт со швейцарской компанией SGS (Societe Generale de Surveillance SA), которая должна обеспечить мониторинг товарооборота на грузино-российской границе и ждет того же от РФ, говорится в заявлении грузинского МИД.

"При посредничестве МИД Швейцарии в Берне 19 декабря состоялся заключительный раунд переговоров между Грузией и швейцарской компанией SGS. Грузинской делегацией руководил заместитель главы МИД Давид Дондуа. В состав делегации так же входили представители МИД, Минфина, Минэкономики и МВД. По завершению переговоров Служба доходов Грузии подписала соответствующий контракт с компанией SGS, которая должна обеспечить мониторинг, предусматриваемый соглашением между правительствами Грузии и Российской Федерации от 2011 года "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли", - говорится в заявлении грузинского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Министерство отмечает, что для практической реализации соглашения необходимо, чтобы российская сторона подписала аналогичный контракт со швейцарской компанией и, следовательно, стороны смогут начать выполнение взятых контрактом обязательств.

Согласно двустороннему соглашению, мониторинг товарооборота должна провести швейцарская компания SGS. В 2011 году Грузия и Россия договорились создать механизм, который состоит из системы международного мониторинга и электронной системы обмена данных. После подписания контрактов, компания SGS будет контролировать поток грузов на границе Грузии с РФ, Абхазией и Южной Осетией. В Грузии неоднократно заявляли, что завершили все необходимые процедуры для начала выполнения договора и ждут того же от России.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала в начале августа. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.