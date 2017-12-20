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Впервые с кризиса большинство европейцев сочли экономическую ситуацию в ЕС хорошей


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 20 дек - ПРАЙМ. Впервые со времен финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2007 году, большая часть европейцев положительно, а не отрицательно охарактеризовала текущую экономическую ситуацию в Евросоюзе, говорится в сообщении Еврокомиссии на основе исследования Евробарометр.

"Впервые после начала экономического и финансового кризиса в 2007 году европейцы положительно, а не негативно оценивают текущую ситуацию в европейской экономике", - говорится в релизе.

Впервые с осени 2007 года положительные мнения превышают отрицательные, уточняется в тексте Евробарометра. 48% опрошенных оценивают ситуацию как хорошую (показатель вырос на 6 процентных пунктов с предыдущего исследования весной текущего года), негативное мнение у 39% респондентов (минус 7 пунктов). Большинство респондентов ответили, что нынешняя ситуация в европейской экономике положительна, в 23 из 28 стран ЕС, по сравнению с 21 страной весной 2017 года.

ЕК отмечает, что 48% европейцев считают положительной нынешнюю ситуацию в их национальных экономиках, показатель прибавил 2 пункта примерно за полгода. Это самый высокий уровень с осени 2007 года, говорится в релизе.

Однако еще больше людей - 49% респондентов - считают ситуацию плохой, показатель снизился на 2 пункта. Кроме того, результаты опроса сильно разняться: в Нидерландах 91% респондентов считает ситуацию хорошей, а в Греции, которая с 2010 года получает внешнюю финпомощь из-за кризиса, всего 2%.

Поддержка единой европейской валюты в еврозоне находится, по данным ЕК, на наивысшем уровне с 2004 года: ее поддерживает 74% респондентов, и их стало на 1 процентный пункт больше.

Опрос Евробарометр проводился посредством личных бесед между 5 и 19 ноября 2017 года. В государствах Евросоюза и в странах-кандидатах на вступление в ЕС были опрошены более 33 тысяч человек.

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