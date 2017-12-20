Парламент Греции принял бюджет на 2018 год

АФИНЫ, 19 дек /ПРАЙМ/. Парламент Греции проголосовал за бюджет на 2018 год.

При поименном голосовании "за" высказались 153 депутата, "против" - 144 депутата в 300-местном парламенте. Всего в голосовании участвовали 297 депутатов.

Поддержали бюджет депутаты правящей коалиции — Коалиции радикальных левых СИРИЗА и партии "Независимые греки" (АНЭЛ), располагающие 153 голосами.

Дискуссии шли пять дней и завершились выступлением премьер-министра Алексиса Ципраса. По данным вице-спикера парламента Таси Христодулопулу, обсуждение заняло 54 часа, выступили 219 депутатов, восемь лидеров парламентских фракций, 34 члена правительства.

Бюджет предусматривает в 2018 году рост экономики на 2,5%, первичный профицит бюджета (до обслуживания госдолга) в 3,82%.

При этом предусмотрено повышение прямых налогов на 478 миллионов евро, доходы от приватизации планируются в 2,7 миллиарда евро.

Правительство Греции подчеркивает, что бюджет-2018 является последним, который представлен в рамках программы макроэкономической корректировки и он свидетельствует о переходе страны в новый период экономической стабильности.

Сейчас Греция вынуждена проводить реформы, определенные международными кредиторами, в обмен на кредиты. Без кредитов страна не может обслуживать свой внешний долг, превышающий 320 миллиардов евро, или 180% ВВП. В августе 2018 года Греция намерена выйти из третьей программы помощи.

На 2017 год темпы экономического роста оцениваются в 1,6% ВВП и первичный профицит в размере 2,44% ВВП, который уже включает расходы в 1,4 миллиарда евро, или 0,78% ВВП, на социальные дивиденды, возмещение удержаний пенсионерам и покрытие расходов на услуги социального обеспечения при поставках электроэнергии", — говорится в документе.

К концу 2017 года госдолг достигнет 318,3 миллиарда евро (178,2% ВВП), по сравнению с 315,03 миллиарда евро, или 180,8% ВВП, в 2016 году. Госдолг в 2018 году прогнозируется в 332,0 миллиарда евро (179,8% ВВП), рост составит 1,6 процентных пункта по сравнению с текущим годом, говорится в бюджете.