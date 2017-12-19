FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Комитет ГД поддержал освобождение льготников от земельного налога на участки в 6 соток


МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая освобождает льготные категории граждан от земельного налога в отношении участков площадью 6 соток.

Президент России Владимир Путин 14 декабря, общаясь с журналистами, сказал, что намерен поручить правительству и Госдуме подготовить законопроект, позволяющий освободить льготные категории граждан, которые имеют право на вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, от земельного налога в отношении земельных участков в 6 соток.

Согласно поддержанной во вторник бюджетным комитетом поправке, налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 6 соток, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К ним относятся пенсионеры, герои СССР и РФ, инвалиды, ветераны и другие льготные категории. "Это то, что президент говорил о 6 сотках", - сказал глава комитета и один из авторов поправки Андрей Макаров.

Уменьшение налоговой базы будет возможно лишь в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, о чем он должен будет уведомить налоговый орган. В случае непредставления уведомления о таком налоговом вычете налогоплательщиком, имеющим на это право, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. В случае если при применении налогового вычета налоговая база принимает отрицательное значение, то она принимается равной нулю.

Соответствующая поправка была внесена депутатами Сергеем Неверовым, Александром Жуковым, Петром Толстым, Андреем Исаевым и Андреем Макаровым к законопроекту об уточнении порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний. На рассмотрении Госдумы документ будет вынесен 20 декабря.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ