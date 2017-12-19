Поезда на Курском и Рижском направлениях в Москве вошли в график после аварии

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Поезда на Курском и Рижском направлениях в Москве вошли в график после инцидента с электричкой, в которой произошло задымление, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

Ранее МЖД сообщила о движении поездов на Курском направлении с увеличенным интервалом из-за аварии с электричкой, в которой произошло задымление. Пассажиров этого поезда высадили на станции, они продолжили поездку на попутных электричках. За медицинской помощью никто не обращался.

"Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Курского и Рижского направлений МЖД. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по расписанию", — говорится в сообщении.

По данным компании, этим вечером в связи с задымлением в пригородном поезде задержали пять электричек.

"Диспетчерский аппарат МЖД принял все необходимые меры, чтобы сократить опоздания поездов и как можно скорее ввести движение в график", — добавили в компании.