Поезда на Курском направлении в Москву двигаются с увеличенным интервалом из-за аварии

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Движение поездов в сторону Москвы на Курском направлении осуществляется с увеличенным интервалом из-за аварии с электричкой, в которой произошло задымление, сообщает во вторник Московская железная дорога (МЖД).

"Сегодня в 20.42 в подвагонном оборудовании пригородного поезда Львовская-Нахабино возникло задымление... В целях безопасности электропоезд был остановлен на станции Царицыно Курского направления МЖД... Движение поездов в сторону Москвы осуществляется с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

МЖД также опровергает сообщения СМИ, в которых говорилось о возгорании.

Пассажиров поезда, в котором произошло задымление, высадили на станции, они продолжили поездку на попутных электричках. За медицинской помощью никто не обращался.

"Диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздания поездов и возобновить движение по графику", - добавили в компании.