ФАС одобрила реорганизацию ОТЛК и создание Евразийского железнодорожного альянса

МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила реорганизацию "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК) и создание на ее основе "ОТЛК - Евразийский железнодорожный альянс", сообщается в материалах службы.

"ФАС … рассмотрела ходатайство АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы", ГО "Белорусская железная дорога" и ОАО "Российские железные дороги" о согласовании создания АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс" (далее АО "ОТЛК ЕРА") путем реорганизации АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реорганизация будет производиться в форме выделения, в результате которого каждый из заявителей приобретет по 33,33% акций АО "ОТЛК ЕРА".

Акционеры ОТЛК в декабре приняли решение о реорганизации компании, которая будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран-участников проекта.

Кроме того, в результате реорганизации будет создан ряд дочерних обществ РЖД, которые в частности будут владеть активами компании, ранее внесенными в уставный капитал ОТЛК. У Объединенной транспортно-логистической компании 50% плюс две акции "Трансконтейнера" TRCN. РЖД планируют вывести этот пакет из ОТЛК и вернуть себе, а затем эти 50%, как ожидается, будут проданы на конкурсе.

ОТЛК создана 13 ноября 2014 года железными дорогами Белоруссии, России и Казахстана. РЖД внесли в компанию 100% "РЖД-логистики" и 50% "Трансконтейнера". Доли партнеров по ОТЛК распределилась так: 99,84% - у РЖД, по 0,08% - у Белорусских и Казахстанских железных дорог. Однако затем партнеры стали обсуждать изменение модели развития компании. В частности, в начале 2016 года гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал, что РЖД планируют вернуть внесенные в ОТЛК активы и обсуждают с партнерами ее работу без активов.