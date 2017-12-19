США официально обвинили КНДР в распространении вируса WannaCry‍

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки предъявили Северной Корее официальные обвинения в распространении компьютерного вируса WannaCry, который в мае текущего года поразил тысячи устройств по всему миру. Такое заявление, пишет Wall Street Journal, сделал помощник президента США по вопросам безопасности Томас Боссерт.

В статье, опубликованной в издании, Боссерт отмечает, что "после тщательного расследования США официально возлагают ответственность за масштабную атаку вируса WannaCry на КНДР".

Он также ссылается на выводы спецслужб Великобритании и компании Microsoft, которые согласны с мнением американских силовиков в том, что за хакерами WannaCry стоят власти КНДР.