В стратегии нацбезопасности США главными конкурентами названы РФ и Китай

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Администрация президента США опубликовала краткое изложение стратегии национальной безопасности, где главными угрозами названы Россия и Китай, сообщает РИА Новости.

В опубликованном документе отмечается, что главными угрозами США являются "ревизионистские режимы, такие как Китай и Россия, которые используют технологии, пропаганду и принуждение, чтобы сформировать мир, противоречащий нашим интересам и ценностям".

В полной версии стратегии сообщается, что Москва и Пекин "бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, стремясь подорвать их безопасность и процветание". По мнению администрации Дональда Трампа, Китай и Россия "полны решимости сделать экономику менее свободной и менее справедливой, нарастить свой военный потенциал, поставить под контроль распространение информации, чтобы оказывать давление на общество, и расширить собственное влияние".

В документе также делается вывод, что Китай и Россия "оспаривают наши геополитические преимущества и пытаются изменить международный порядок в свою пользу".

Напомним, что на прошлой неделе Трамп подписал военный бюджет США на 2018 финансовый год. Бюджет на оборонку составит $700 млрд, из которых на программы, связанные со сдерживанием России, будет потрачено свыше $5 млрд.