Агрохолдинг из КНР намерен создать животноводческие комплексы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек /ПРАЙМ/. Один из крупнейших китайских агрохолдингов "Чжундин Дайри Фармин" рассматривает строительство в Приморье животноводческих комплексов на 50 тысяч голов скота, сообщает во вторник Минвостокразвития РФ.

Планы компании обсуждали в рамках Дня китайского инвестора во Владивостоке.

"Инвестиционный проект агроходинга в Приморском крае предполагает строительство животноводческих комплексов с общим поголовьем 50 тысяч голов крупного рогатого скота и развитие собственной кормовой базы на площади 50 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Всего на предприятии будет создано более двух тысяч рабочих мест.

Компания входит в пятерку крупнейших производителей молока в КНР. Холдинг имеет 103 животноводческих комплекса на более чем 100 тысяч голов крупного рогатого скота. Компания производит 1,1 тысячи тонн молока в сутки, а также предлагает услуги управления другим малым и средним молочным фермерским хозяйствам.