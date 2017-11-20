Завод Mazda Sollers по производству двигателей в Приморье начнет работу в 2019-2020 гг

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек /ПРАЙМ/. Запуск завода по производству двигателей ООО "Мазда Соллерс SVAV Мануфэкчуринг Рус" на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморье запланирован на 2019-2020 годы, сообщил журналистам представитель компании.

"Сейчас идет стройка, здание завода возводится. На 2019-2020 годы запланирован запуск завода. Мы уже сотрудничаем с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, подыскиваем кадры. В следующем году начнется подбор кадров для нового производства", - сказал представитель "Мазда Соллерс".

Как рассказал на предприятии исполнительный директор ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" Матсумото Масахиро, детали для двигателей будут доставлять в Приморье из Японии морем.

Строительство завода по производству двигателей стартовало 20 октября. В новом комплексе компании будет организовано промышленное производство моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя. Компания планирует выпускать 50 тысяч двигателей в год. Объем капиталовложений в проект составит более 3 миллиардов рублей.

"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" - совместное предприятие компаний Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО "Соллерс", созданное на принципах партнерства 50/50. В сентябре 2012 года здесь было запущено тестовое производство кроссоверов Mazda CX-5. В апреле 2013 года модельный ряд пополнился седаном Mazda6.