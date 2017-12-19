Подъемные для мигрантов в Хабаровском крае могут увеличить до 600 тыс руб

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Власти Хабаровского края, являющегося пилотным регионом программы "Трудовая мобильность", предлагают увеличить c 300 до 600 тысяч рублей "подъемные" для работников, приезжающих в край по программе "Трудовая мобильность", а также предусмотреть выплаты для членов их семей, сообщил глава региона Вячеслав Шпорт.

"Триста тысяч рублей – все-таки маловатая сумма для поддержки переезда на Дальний Восток, и мы предложили подъемные как минимум удвоить, предусмотреть также определенные выплаты для членов семьи"- сказал Шпорт в интервью РИА Новости. Глава региона добавил, что предложения уже внесены в правительство, в настоящее время они рассматриваются.

Шпорт рассказал, что сейчас, по условиям программы, предприятие, которому требуются работники, подыскивает кандидатов на переезд в край из южных или центральных районов России. Далее для каждого привлекаемого работника компания получает из бюджета примерно 225 тысяч рублей и добавляет от себя 75 тысяч рублей. Действует и ряд других условий.

По словам Шпорта, регион предложил несколько позиций, которые должны сделать программу более гибкой и привлекательной. В том числе – удвоить "подъемные" для трудовых мигрантов.

Губернатор отметил, что безработица в Хабаровском крае составляет всего 0,84 процента, в регионе 14 тысяч вакансий, экономике края остро нужны трудовые ресурсы.