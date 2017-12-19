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Биржи США закрылись рекордами на оптимизме по налоговой реформе


Мировая экономика

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы завершили понедельник на рекордных уровнях на фоне уверенности инвесторов в окончательном принятии налоговой реформы в США, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,57% - до 24792,20 пункта, поставив 70-й с начала года рекорд, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 2690,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,84%, до 6994,76 пункта.

На минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря. Планируется, что налоговая реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца этого года.

Законопроект предусматривает снижение налога на прибыль предприятий с 35% до 21%, отмену альтернативного минимального налога для предприятий. Стандартный вычет для частных лиц практически удваивается.

"У понижения налоговых ставок имеются серьезные выгоды, которые рынок еще не отыграл. Кроме того, действуют положительные импульсы, мировые экономические данные остаются сильными", - сказал старший инвестспециалист Wilmington Trust Тони Рот (Tony Roth) агентству MarketWatch.

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