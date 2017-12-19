ЕК: Бюджет ЕС из-за Brexit будет терять 14 млрд евро ежегодно

БРЮССЕЛЬ, 19 дек ПРАЙМ. Общий бюджет Евросоюза из-за выхода Великобритании из ЕС будет терять ежегодно 14 миллиардов евро, половина этих средств должна быть возмещена дополнительными взносами 27 остающихся в Евросоюзе государств, сказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер на конференции в Брюсселе.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Как сообщалось ранее, страна намерена до 2020 года исполнять свои финансовые обязательства перед бюджетом Евросоюза, а также по ряду программ ЕС. Многолетний финансовый план, с ориентиром на который составляются однолетние бюджеты ЕС, был принять несколько лет назад, до Brexit, и рассчитан на период как раз до конца 2020 года. Сейчас Еврокомиссия готовит следующий многолетний финплан. Основным источником доходов бюджета ЕС являются взносы стран-членов союза.

По словам Эттингера, Brexit является одной из проблем при бюджетном планировании на следующую декаду: ввиду выхода Великобритании из ЕС бюджет союза "будет ежегодно лишен 14 миллиардов евро" доходов.

При этом стоит отметить, что расходы бюджета союза возрастают.

"Великобритания является вторым по величине чистым вкладчиком (средств) в бюджет (ЕС), и она покидает (союз). Мы не можем притворяться, что ничего не происходит. Этот дыра (в бюджете ЕС) из-за Brexit на 50% должна быть покрыт дополнительными взносами 27 стран Евросоюза, и на 50% - сокращением, то есть, 7 миллиардов евро в год должно быть покрыто за счет сокращений (расходов) бюджета", - сказал он.

По данным, размещенным на сайте Европарламента, Соединенное королевство в 2015 году внесло в бюджет ЕС 18,21 миллиарда евро. При этом за тот же год страна получила финансирования от ЕС на 7,46 миллиарда евро.

Как сообщал в мае текущего года РИА Новости источник в ЕК, знакомый с вопросом, Еврокомиссия предлагала Великобритании внести в бюджет Евросоюза на 2018 год примерно 18 миллиардов евро. За 2016 год взнос Великобритании предполагался в размере 17,9 миллиарда евро, а за 2017 год — 17,3 миллиарда евро.