BlaBlaCar планирует доказать суду на Кубани, что райдшеринг не нарушает законов РФ

КРАСНОДАР, 19 дек /ПРАЙМ/. Компания BlaBlaCar во вторник намерена во время заседания в Краснодарском краевом суде доказать, что райдшеринг не нарушает законов РФ, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее сообщалось, что 12 сентября 2017 года в ходе судебного заседания прокурор Тимашевского района Краснодарского края просил признать информацию на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению на территории Российской Федерации" в связи с тем, что через сайт осуществляются "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе и не имеющими на данную деятельность разрешения".

Обвинение стало для представителей компании "большим сюрпризом", они обратились в Краснодарский суд с требованием восстановить срок подачи апелляционной жалобы и параллельно подали апелляцию на само решение о признании публикуемой информации запрещенной.

По словам собеседника агентства, повторное судебное заседание состоится во вторник в Краснодарском краевом суде. В суде РИА Новости подтвердили эту информацию.

Представители компании намерены доказать суду, что райдшеринг не нарушает законов Российской Федерации. По данным BlaBlaCar, у компании нет аналогичных судебных споров ни в других регионах России, ни в одной из 22 стран, где она работает.

На сайте BlaBlaCar сообщается, что при помощи сервиса водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания была основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей.