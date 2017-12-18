Общий портфель заказов ОСК на ближайшие 15 лет составит 1 трлн руб

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Общий портфель заказов Объединенной судостроительной корпорации на импорт и экспорт кораблей и судов на ближайшие 15 лет составит триллион рублей, заявил в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов.

"Общий портфель заказов ОСК на ближайшие 15 лет - более одного триллиона рублей: и себе, и им", - сказал Рахманов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, президентом поставлена задача выйти к 2030 году на параметры соотношения производства гражданских и военных кораблей 50 на 50.

Рахманов сообщил, что сегодня гражданское судостроение составляет 12-15%.