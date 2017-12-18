Выручка ОСК в 2017 г вырастет на 10-12% - Рахманов

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Выручка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в 2017 году вырастет примерно на 10-12%; чистая прибыль составит порядка 3 миллиардов рублей, заявил в понедельник президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов.

"У нас почти все получается. У нас выручка в этом году вырастет приблизительно на 10-12%", - сказал Рахманов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что ОСК сохранит, скорее всего, чистую прибыль по суммированной отчетности на уровне прошлого года. "Наша чистая прибыль составит порядка 3 миллиардов рублей", - уточнил президент ОСК.