Свидетельства о госрегистрации ряда китайских кормовых добавок прекращают действие в РФ

МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Россельхознадзор приостанавливает с 22 декабря действие ряда свидетельств о государственной регистрации китайских кормовых добавок для животных, сообщается в материалах ведомства.

Уточняется, что с 23 по 31 октября 2017 года специалисты Россельхознадзора провели инспекцию 9 китайских предприятий по производству лизина на соответствие ветеринарным и санитарным требованиям и нормам Евразийского экономического союза. По результатам инспекции Россельхознадзором выявлен ряд нарушений как системного характера, так и отдельно по предприятиям.

"В связи с отрицательными результатами проведенной инспекции китайских предприятий-производителей лизина, а также информации о кормовых добавках с ложнозаявленными при регистрации в РФ штаммами-продуцентами, Россельхознадзор с 22 декабря 2017 года приостанавливает действие свидетельств о государственной регистрации кормовых добавок для животных", - говорится в сообщении.

При этом названия предприятий не уточняются.

Отмечается, что китайская сторона всячески препятствовала проведению инспекции в части непредставления необходимой информации, в частности, инспекторам Россельхознадзора было отказано в доступе на основные производственные объекты (по хранению производственных штаммов, выращиванию штамма-продуцента, выделения и концентрации лизина), в связи с чем невозможно было проверить основные производственные процессы и оценить методы контроля.